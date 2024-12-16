Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Bunuh Diri Satu Keluarga, Ibu dan Anak Dimakamkan Satu Liang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |12:49 WIB
Diduga Bunuh Diri Satu Keluarga, Ibu dan Anak Dimakamkan Satu Liang
Satu keluarga di Tangsel diduga bunuh diri (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Satu keluarga berinisial AF (32), YL (28), dan AH (3) meninggal dunia diduga bunuh diri di kawasan Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), kemarin. Saat ini, jenazah ibu dan anak telah dimakamkan di Makam Poncol di satu liang lahat.

Berdasarkan pantauan, jenazah YL dan AH tiba di rumah duka pada sekira pukul 11.00 WIB, kedua jenazah itu lebih dahulu dibawa ke Masjid Al Mukhlisin sekitar rumah duka untuk disholatkan. 

Pasca disholatkan, jenazah ibu dan anak itu langsung dibawa ke Makam Poncol yang tak jauh dari lokasi kejadian pula pada sekira pukul 11.40 WIB.

Keduanya lantas dimakamkan di satu liang lahat di tanah makam untuk pemakaman warga tersebut yang lokasinya ada di Jalan KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Tampak sanak keluarga, kerabat, serta tetangga korban turut mengiringi pemakaman ibu dan anak itu.

Keluarga yang mengiringi proses pemakaman menangis tersedu-sedu hingga harus ditenangkan oleh keluarga lainnya. Semua orang yang hadir dalam proses pemakaman itu pun turut mendoakan jenazah keduanya.

 

