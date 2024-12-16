Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Car Free Night Akan Diterapkan di Jalur Puncak saat Malam Tahun Baru, Catat Waktunya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |16:21 WIB
Car Free Night Akan Diterapkan di Jalur Puncak saat Malam Tahun Baru, Catat Waktunya
Jalur Puncak Bogor (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Satlantas Polres Bogor menyiapkan rekayasa lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada malam pergantian Tahun Baru 2025. Salah satunya kembali menerapkan Car Free Night.

"Untuk Tahun Baru, Puncak akan diadakan rekayasa lalu lintas yaitu salah satunya Car Free Night," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Polres Bogor, Senin (16/12/2024).

Rekayasa akan dimulai sekira pukul 18.00 WIB. Di mana, polisi akan mulai menutup arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak melalui GT Ciawi. "Jadi, Tol Gate Ciawi akan ditutup yang menuju Puncak dan dialihkan menuju arah Ciawi," katanya.

Lalu, sekira pukul 22.00 WIB petugas akan menutup seluruhnya arus kendaraan di sepanjang Jalur Puncak mulai dari Simpang Gadog. Kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata itu baik roda dua maupun roda empat sudah tidak dapat melintas.

"Benar-benar clear tidak ada kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Untuk para wisatawan yang ingin berwisata silakan datang lebih awal, kami masih memberikan akses melalui (Simpang) Ciawi sampai dengan pukul 22.00 WIB," ungkapnya.

Tidak hanya dari arah Jakarta menuju Puncak, lanjut Rizky, kendaraan dari aeah Cianjur menuju Jakarta juga tidak dapat melintas. Karena, Satlantas Polres Bogor juga berkoordinasi dengan Satlantas Polres Cianjur terkait Car Free Night tersebut.

"Dari arah Cianjur menuju Bogor, kami sudah berkoordinasi akan melaksanakan Car Free Night," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
