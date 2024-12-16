Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesepeda Ditendang Ojol hingga Terjatuh di Jalur Sepeda Sudirman, Polisi Turun Tangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |16:25 WIB
Pesepeda Ditendang Ojol hingga Terjatuh di Jalur Sepeda Sudirman, Polisi Turun Tangan
Ojol Tendang Pesepeda
A
A
A

JAKARTA - Viral perselisihan antara pengemudi ojek online dan pesepeda terjadi di jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Perselisihan itu pun berujung penendangan terhadap pengguna sepeda.

Dari rekaman yang beredar, terlihat korban dan beberapa orang temannya sedang mengendarai sepedanya di jalur sepeda. Dalam video itu terlihat seorang pengendara ojol yang membawa penumpang melaju di jalur tersebut.

Pengemudi ojol itu terlihat mencoba untuk mendahului para pesepeda tersebut. Tak berselang lama, pengendara ojol itu menendang korban hingga tersungkur. Korban kemudian terjatuh dan meringis kesakitan lantaran kepalanya terbentur beton pembatas jalur sepeda.

Terpisah, Kapolsek Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara mengungkapkan bahwa korban belum membuat laporan polisi (LP). Meski begitu, pihaknya tetap mendalami video tersebut.

“Yang bersangkutan belum membuat LP, tetap kita telusuri,” kata Aditya kepada wartawan Senin (16/12/2024).

Aditya menegaskan bahwa pihaknya akan menelusuri pengemudi ojek online tersebut. Di sisi lain, ia mengimbau untuk pengendara motor tidak melaju di jalur sepeda.

“Sedang ditelusuri sambil yang merasa dirugikan membuat laporan. Betul, kami menghimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan tindak kekerasan,” jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
