Anak Bos Toko Roti Kabur ke Sukabumi, Ternyata Ada Peran Ibu Tersangka saat Penangkapan

JAKARTA - Polisi menangkap George Sugama Halim (35) anak bos toko roti toko roti Lindayes Patisserie and Coffee, pelaku penganiayaan terhadap karyawatinya. Dia di tangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat.

Polisi selanjutnya menjelaskan peran ibu tersangka saat penangkapan George Sugama Halim tersebut.

“Ibunya pelaku yang memberitahu kepada penyidik tentang keberadaan mereka di hotel Anugerah Sukabumi,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Nicolas menjelaskan, pelaku sengaja kabur ke Sukabumi lantaran ketakutan dan viral di media sosial.

“Mereka merasa terancam kalau masih berada di rumahnya (Toko Roti) karen video penganiayaan yang sudah viral. Iya (sekeluarga),” jelas dia.

Terbaru, polisi telah menetapkan George Sugama Halim (35) anak bos toko roti yang melakukan penganiayaan terhadap karyawannya sebagai tersangka.

“"Telah ditetapkan jadi tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Senin (16/12/2024).