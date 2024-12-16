Geger Bullying di SMAN 70, Sekolah Panggil Orangtua Korban dan Pelaku Sampaikan Hasil Investigasi

JAKARTA- Pihak SMAN 70 Jakarta telah memanggil kedua orangtua anak korban dan anak terduga pelaku dalam kasus dugaan bullying di sekolah tersebut. Sekolah telah menyampaikan hasil investigasi pada orangtua.

"Kemarin kami sudah memanggil kedua belah pihak di sekolah dengan menghadirkan anak dan orangtuanya,” ujar Kepala SMAN 70 Jakarta, Sunaryo saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

“Membacakan hasil investigasi yang dilakukan pihak sekolah dihadiri oleh perwakilan Sudin, Dinas," sambungnya.

Pihak sekolah kata dia, sudah mempertemukan korban dan para pelaku beserta orangtua mereka. Bahkan, pihak sekolah juga membacakan hasil investigasi mereka dihadiri pihak Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Selatan.

Dia melanjutkan, sekolah menyatakan terdapat pelanggaran tata tertib (tatib) dalam kasus dugaan bullying tersebut. Namun, dia belum menjelaskan secara detail sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku.

"Karena pihak sekolah intinya (ada) pelanggaran peraturan tatib sekolah dan sanksinya sesuai tatib sekolah, pada rapat dewan guru minggu ini jadi sesuai prosedur," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )