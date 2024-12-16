Genangan Air Rob di Ancol Surut, Aktivitas Warga Kembali Normal

JAKARTA - Banjir Rob yang terjadi di kawasan Ancol atau tepatnya di Pantai Indah, mulai perlahan surut. Dengan hal itu aktivitas di bibir pantai kembali normal.

Sebelumnya, bedasarkan video yang diunggah @jabodetabek.terkini, air laut yang tinggi meluap hingga keluar tanggul pembatas. Sebagai tembok pembatas juga rusak akibat terpaan air laut itu.

Namun bedasarkan pantauan Okezone di lokasi yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, air laut mulai surut dan aktivitas kembali normal. Terlihat beberapa pengunjung di lokasi itu memanfaatkan bibir pantai untuk berenang atau bermain pasir. Sebagian juga menggelar tikar untuk bersantai di sekitar pantai.

Berkaitan dengan kejadian rob fenomena banjir rob Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Ariyadi Eko Nugroho mengatakan pihaknya tetap beroperasi seperti biasa. Dia menyebut kawasan Ancol dilengkapi mesin pompa untuk mengantisipasi fenomena rob ini.

"Total ada 29 rumah pompa atau chamber dengan total 55 mesin pompa," kata Ariyadi saat dihubungi Okezone, Senin (16/12/2024).