Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Genangan Air Rob di Ancol Surut, Aktivitas Warga Kembali Normal

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |17:36 WIB
Genangan Air Rob di Ancol Surut, Aktivitas Warga Kembali Normal
Genangan Banjir Rob di Ancol Surut. Foto: Okezone/Danandaya Putra.
A
A
A

JAKARTA - Banjir Rob yang terjadi di kawasan Ancol atau tepatnya di Pantai Indah, mulai perlahan surut. Dengan hal itu aktivitas di bibir pantai kembali normal.

Sebelumnya, bedasarkan video yang diunggah @jabodetabek.terkini, air laut yang tinggi meluap hingga keluar tanggul pembatas. Sebagai tembok pembatas juga rusak akibat terpaan air laut itu.

Namun bedasarkan pantauan Okezone di lokasi yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, air laut mulai surut dan aktivitas kembali normal. Terlihat beberapa pengunjung di lokasi itu memanfaatkan bibir pantai untuk berenang atau bermain pasir. Sebagian juga menggelar tikar untuk bersantai di sekitar pantai.

Berkaitan dengan kejadian rob fenomena banjir rob Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Ariyadi Eko Nugroho mengatakan pihaknya tetap beroperasi seperti biasa. Dia menyebut kawasan Ancol dilengkapi mesin pompa untuk mengantisipasi fenomena rob ini.

"Total ada 29 rumah pompa atau chamber dengan total 55 mesin pompa," kata Ariyadi saat dihubungi Okezone, Senin (16/12/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188252/pramono_anung-7B4a_large.jpg
Pramono Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Surut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188189/banjir_rob-76Tm_large.jpg
16 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187848/banjir-gASp_large.jpg
Puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185176/banjir-Prms_large.jpg
6 RT di Kepulauan Seribu Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185160/banjir-HEAp_large.jpg
Banjir Rob, Jalan Martadinata Jakut Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184678/banjir-B0lp_large.jpg
Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement