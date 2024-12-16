Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

11 RT di Jakarta Masih Terdampak Banjir Rob, Jalan Depan JIS Sudah Surut

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |18:11 WIB
Banjir Rob Terjang Kawasan Jakarta Utara. Foto: Okezone/Riyan Rizki.
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyampaikan hingga pukul 15.00 WIB, Senin (16/12/2024), setidaknya masih terdapat 11 RT yang terdampak banjir Rob di Jakarta. Sementara air laut yang sempat menggenang di Jalan RE Martadinata (depan JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara kini telah surut.  

Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji menyebut, delapan RT terdampak Rob berada di Kepulauan Seribu. Sementara tiga RT lain berada di wilayah Pluit, Jakarta Utara dengan ketinggian 80 cm sampai dengan 90 cm.

"BPBD mencatat genangan saat ini mengalami penurunan dari 13 RT menjadi 11 RT atau 0.036% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Isnawa dalam keterangan, senin (16/12/2024).

Lebih lanjut , 6 RT yang terdampak Rob terjadi di Pulau Panggang dengan ketinggian 40 cm, lalu 1 RT di Pulau Kelapa ketinggian 40 cm, dan 1 RT di Pulau Untung Jawa dengan ketinggian 10 cm.

Sementara ruas jalan yang masih tergenang Rob berada di Jalan Hiu, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan ketinggian 20 cm.

"Jalan tergenang yang sudah surut sebagai berikut, Jl. Cumi, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan Jl. RE Martadinata (Depan JIS), Kel, Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara," ucapnya.

 

