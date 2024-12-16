Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Hanya Karyawan, Anak Bos Toko Roti di Jaktim Pernah Aniaya Ibu dan Adiknya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |19:22 WIB
Tak Hanya Karyawan, Anak Bos Toko Roti di Jaktim Pernah Aniaya Ibu dan Adiknya
Anak Bos Toko Roti Liyandes
A
A
A

JAKARTA - Toko roti Lindayes meminta maaf perihal kasus penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap karyawannya di Cakung, Jakarta Timur. Lindayes juga menuturkan, Geogre juga pernah melakukan penganiayaan terhadap ibu dan adiknya.

“Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Memang bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku, dan adik laki-laki pelaku pernah mengalami luka di kepala yang juga anda alami,” tulis keterangan yang diunggah dalam akun Instagramnya @lindayespatisserieandcoffee Senin (16/12/2024).

“Kami sangat menyesali kejadian yang sangat tidak pantas tersebut dan mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini secepat-cepatnya. Kami juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa telah dirugikan atas kasus ini,” sambung dia.

Lindayes juga menerangkan bahwa, George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi di dalam usaha Lindayes yang berada di Cakung.

“Namun perlu digaris bawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Lindayes yang berada di Cakung,” tegas dia.

Terbaru, polisi telah menetapkan George Sugama Halim (35) anak bos toko roti yang melakukan penganiayaan terhadap karyawannya sebagai tersangka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191363//roti_o-1sXa_large.jpg
Viral Toko Roti Tolak Pembayaran Tunai dari Nenek-Nenek, Kini Beri Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191073//viral-vG0U_large.jpg
Viral Bapak-bapak Ambil Rapor Anak di Sekolah, Netizen: Momen Langka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191072//viral-iRDA_large.jpg
Viral Bocah SD Nangis saat Ambil Rapor Sendiri karena Broken Home
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3190967//viral-bDlo_large.jpg
Viral! Suami di Jepang Selingkuh 520 Kali, Tapi Sang Istri Justru Terinspirasi Jadikan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3190956//ayu-lLv7_large.jpg
Viral Lirik Lagu Ya Allah Lindungi Bilqis dari Ayu Ting Ting, Ternyata Ini Awal Mulanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/194/3190910//jule_aya-sKOR_large.jpg
Adu Gaya Aliyah Balqis dengan Jule yang Diduga Terlibat Isu Perselingkuhan dengan Kekasih Sahabatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement