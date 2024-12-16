Tak Hanya Karyawan, Anak Bos Toko Roti di Jaktim Pernah Aniaya Ibu dan Adiknya

JAKARTA - Toko roti Lindayes meminta maaf perihal kasus penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap karyawannya di Cakung, Jakarta Timur. Lindayes juga menuturkan, Geogre juga pernah melakukan penganiayaan terhadap ibu dan adiknya.

“Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Memang bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku, dan adik laki-laki pelaku pernah mengalami luka di kepala yang juga anda alami,” tulis keterangan yang diunggah dalam akun Instagramnya @lindayespatisserieandcoffee Senin (16/12/2024).

“Kami sangat menyesali kejadian yang sangat tidak pantas tersebut dan mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini secepat-cepatnya. Kami juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa telah dirugikan atas kasus ini,” sambung dia.

“Namun perlu digaris bawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Lindayes yang berada di Cakung,” tegas dia.

Terbaru, polisi telah menetapkan George Sugama Halim (35) anak bos toko roti yang melakukan penganiayaan terhadap karyawannya sebagai tersangka.