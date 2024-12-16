Polisi Bakal Ekshumasi Kuburan Bayi Meninggal yang Diduga Tertukar Besok

JAKARTA - Polisi bakal melakukan ekshumasi atau membongkar makam bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Jakarta Pusat besok, Selasa 17 Desember 2024.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menuturkan hal itu dilakukan dalam rangka untuk memberikan kejelasan status orang tua bayi tersebut melalui tes DNA.

“Rencana Polres Metro Jakarta Pusat akan melakukan exhumasi bersama Instalasi Kedokteran Forensik RS Bhayangkara, Pusdokes Polri dengan disaksikan orang tua dan Pihak RSI Cempaka Putih,” kata Susatyo kepada wartawan Senin (16/12/2024).

Dia menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada orang tua bayi terkait pembongkaran tersebut. “Satreskrim telah bersurat resmi termasuk memeberitahukan kepada pihak keluarga,” jelas dia.

Kronologis Bayi Diduga Tertukar

MR (27), ayah dari bayi tersebut menduga bayinya tertukar di Rumah Sakit Isam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. MR menerima bayinya itu dalam keadaan meninggal dunia.

MR menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat istrinya yang hamil tua mengalami kontraksi pada tanggal 15 September 2024 lalu. Kemudian, ia pun membawa istrinya ke salah satu klinik di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Namun, saat itu, klinik tersebut merujuk istrinya ke rumah sakit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Jadi kan dapat rujukan tanggal 15 September 2024 ini, hari minggu. Saya dirujuk dari klinik karena ini ke rumah sakit Cempaka Putih oleh dokter,” kata dia kepada wartawan dikutip Selasa (10/12/2024).

MR mengaku istrinya mendapatkan rujukan ke rumah sakit tersebut lantaran air ketubannya kering sehingga perlu penanganan medis lebih lanjut. Sesampainya di rumah sakit, istrinya pun dioperasi pada tanggal 16 September 2024.

Setelah lahir, kata MR, pihaknya tidak diizinkan untuk melihat bayi tersebut. Dia menuturkan, hanya bertemu bayi tersebut pada saat mengazankannya.

“Soalnya dari awal habis operasi istri saya, itu bayi nggak diperlihatkan ke ibunya. Jenis kelaminnya pun, seluruh badan anggota tubuhnya pun nggak diperlihatkan sama saya sama istri saya. Ketika itu saya cuma datang dipanggil untuk mengazankan bayi tersebut,” ujar dia.

Pada sore harinya, MR diberitahu oleh pihak RS jika bayinya dalam kondisi kritis. Pihak RS pun meminta MR untuk menandatangani dokumen untuk memasang oksigen tambahan.

“Setelah itu dia minta izin untuk saya menandatangani. Tapi saya nggak sempat saya baca semua. Saya katanya, pak tanda tangan dulu aja pak. Katanya ini surat izin untuk memasang oksigen tambahan. Gitu doang ngomongnya gitu, oksigen tambahan,” ungkapnya.