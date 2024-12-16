Polisi Tahan Anak Bos Roti George Terkait Kasus Penganiayaan Terhadap Karyawati

JAKARTA - George Sugama Halim (GSH) ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap pegawai toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Korban diketahui merupakan karyawati yang bekerja di toko roti milik ayah George.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes pol Nicolas Ary Lilipary menyampaikan pelaporan oleh korban itu dilakukan pada 18 Oktober 2024. Setelah dilakukan pendalaman hingga ke tahap proses penyidikan tersangka resmi di tahan hari ini.

"Pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap saudara tersangka GSH,"kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes pol Nicolas Ary Lilipary dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

Nicolas menyebut kalau kejadian ini bermula karena kesalahpahaman antara tersangka dan korban. Salah paham itu membuat tersangka emosi dan melakukan penganiyaan kepada korban.

"Sehingga tersangka melakukan pelemparan-pelemparan dengan menggunakan loyang, mesin EDC, juga kursi besi serta patung hiasan yang ada di atas meja di TKP itu sendiri. Nah pada saat loyang mengena korban itu yang mengakibatkan korban mengalami luka di sekitar pelipis," katanya.