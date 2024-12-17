Pimpinan KPK Baru Bakal Ikuti Program Induksi, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 disebutkan akan mengikuti program induksi usai dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kegiatan tersebut akan dimulai pada Selasa (17/12/2024).

"Untuk pimpinan yang sudah dilantik ini akan mengikuti proses induksi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar 2 sampai dengan 3 hari nanti ke depan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/12/2024).

Berdasarkan informasi yang diakses dari Website ACLC KPK, program induksi mengandung penjelasan sebagai berikut;

Program induksi atau pengenalan tugas dan lingkungan kerja adalah program rutin dan penting yang dilakukan Direktorat Diklat Antikorupsi KPK kepada para pegawai baru KPK. Selain memperkenalkan alur kerja, program induksi ini juga untuk memperkuat integritas pegawai baru yang akan bertugas dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tessa menjelaskan, sejatinya induksi tersebut tidak hanya diikuti oleh Setyo Budiyanto cs. Menurutnya, kegiatan tersebut diwajibkan bagi insan KPK yang baru saja bergabung.

"Dengan maksud untuk memberikan nilai-nilai KPK kepada mereka dan bagaimana tugas-tugas yang harus mereka jalankan," ujarnya.

"Karena KPK juga memiliki standar integritas yang cukup tinggi dan juga akan disampaikan hal-hal termasuk kode etik, hal-hal kedisiplinan dan hal-hal lain yang tentunya ini akan disampaikan kepada pegawai yang baru maupun pimpinan yang baru yang akan bertugas ke depannya," sambungnya.