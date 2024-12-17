Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hotman Paris Unggah Video WNI Diduga Korban Scamming di Myanmar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |05:42 WIB
Hotman Paris Unggah Video WNI Diduga Korban Scamming di Myanmar
Hotman Paris unggah video WNI diduga kena scamming di Myanmar (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengunggah video yang menunjukan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang diduga disekap di negara Myanmar. WNI tersebut diduga menjadi korban scamming atau penipuan.

Dalam video yang diunggah Hotman Paris melalui akun Instagramnya, terlihat sejumlah orang yang diduga WNI berada di dalam satu ruangan. WNI itu terlihat merupakan laki-laki dan perempuan.

Dalam video itu, terlihat seorang pria menyebutkan dirinya bersama yang lain berada di perbatasan Thailand dan Myanmar. Pria tersebut menyebutkan mereka merupakan korban penipuan.

“Permisi pak, kami warga Indonesia sudah kena tipu, scamming. Sekarang kami di perbatasan Thailand sama Myanmar,” ujar pria di dalam video tersebut yang dilihat Selasa (17/12/2024).

Pria itu menyebutkan, selama berada di sana mereka diperlakukan seperti binatang. Bahkan, kata pria tersebut, mereka sering mendapatkan penyiksaan.

Pria tersebut juga menuturkan, dirinya bersama yang lain dipaksa untuk bekerja selama 16 jam tanpa henti. “Dan kami diperlakukan seperti anjing. Kami nggak ada budget, kita kena setrum, kita kena pukul. Kita disuruh bekerja 16 jam,” ujar dia.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715/viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728/viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678/viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677/viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189649/ayu_puspitas-EBin_large.jpg
Terima 207 Aduan Korban WO Ayu Puspita, Polisi: Kerugian Capai Rp11,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983/polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement