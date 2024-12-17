Hotman Paris Unggah Video WNI Diduga Korban Scamming di Myanmar

JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengunggah video yang menunjukan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang diduga disekap di negara Myanmar. WNI tersebut diduga menjadi korban scamming atau penipuan.

Dalam video yang diunggah Hotman Paris melalui akun Instagramnya, terlihat sejumlah orang yang diduga WNI berada di dalam satu ruangan. WNI itu terlihat merupakan laki-laki dan perempuan.

Dalam video itu, terlihat seorang pria menyebutkan dirinya bersama yang lain berada di perbatasan Thailand dan Myanmar. Pria tersebut menyebutkan mereka merupakan korban penipuan.

“Permisi pak, kami warga Indonesia sudah kena tipu, scamming. Sekarang kami di perbatasan Thailand sama Myanmar,” ujar pria di dalam video tersebut yang dilihat Selasa (17/12/2024).

Pria itu menyebutkan, selama berada di sana mereka diperlakukan seperti binatang. Bahkan, kata pria tersebut, mereka sering mendapatkan penyiksaan.

Pria tersebut juga menuturkan, dirinya bersama yang lain dipaksa untuk bekerja selama 16 jam tanpa henti. “Dan kami diperlakukan seperti anjing. Kami nggak ada budget, kita kena setrum, kita kena pukul. Kita disuruh bekerja 16 jam,” ujar dia.



(Arief Setyadi )