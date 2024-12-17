Gempa M4,1 Guncang Siberut Mentawai, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang Siberut, Kepulauan Mentawai, Selasa 17 Desember 2024, pukul 07.16 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 43 km Tenggara Pulau Siberut Kepulauan Mentawai pada kedalaman 31 Kilometer di lokasi 1.71 Lintang Selatan dan 99.18 Bujur Timur.

"Gempa (update) Mag:4.1, 17-Des-24 07:16:43 WIB, Lok:1.71 LS, 99.18 BT (Pusat gempa berada di darat 43 km tenggara Pulau Siberut-Kepulauan Mentawai), kedalaman:31 Km Dirasakan (MMI) II-III Siberut, II-III Tuapejat," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan gempa ini dirasakan dengan skala (MMI) II-III Siberut, II-III Tuapejat. Sementara, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Namun, BMKG meminta hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," imbaunya.



(Arief Setyadi )