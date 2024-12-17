Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pagi Ini, Gunung Semeru Meletus Muntahkan Abu Vulkanik 1.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |08:48 WIB
Pagi Ini, Gunung Semeru Meletus Muntahkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
Gunung Semeru (Foto: PVMBG)
JAKARTA - Gunung Semeru mengalami erupsi pagi ini, Selasa (17/12/2024) pukul 06.09 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan Gunung Semeru meluncurkan abu vulkanik 1.000 meter di atas puncak.

Gunung Semeru yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur itu masih berstatus waspada atau level II.

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Selasa, 17 Desember 2024, pukul 06:09 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.000 m di atas puncak (± 4676 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Mukdas Sofian dalam keterangannya.

Sementara itu, Mukdas mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 135 detik.

Lebih lanjut, Mukdas mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

 

