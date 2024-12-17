Apa Arti Datangnya Zaman Kolosubo di Ramalan Jayabaya 2025? Ini Maknanya

Bukan rahasia umum lagi jika raja Kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya dianggap memiliki kemampuan melihat masa depan. Ia pun telah memberikan ramalan tentang beberapa hal yang kini mulai terbukti seperti mobil tanpa roda hingga pasar tanpa tawar menawar.

Ramalan-ramalan tersebut dituangkan Prabu Jayabaya melalui sejumlah karyanya. Salah satu yang paling terkenal dari karyanya adalah kitab ramalan Jangka Jayabaya.

Kitab ini berisi ramalan-ramalan sang prab akan masa depan Indonesia hingga bahkan dunia. Termasuk didalamnya adalah ramalan tentang zaman Kolobendu dan zaman Kolosubo yang akan datang ke Indonesia.

Zaman Kolobendu digambarkan sebagai periode konflik dan permusuhan yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Konflik ini dipicu oleh adanya seseorang yang memanipulasi ataumenjadi dalang dari balik layar.

"Entenono Nuswantoro bakal ketampan bendu, Yen wis teko pandito ambuka wiwaraning Neroko (Condro sengkolo 1997), Pralambange jago tarung ning njero kurungan. Dalang wayang ngungkurke kelir. Sing nonton podo nangis. Entenono waluyo lan tentrem. Mengko nek wis tumeko. Pendowo Mulat Sirnaning Penganten (Condro sengkolo 2025)" bunyi ramalan tersebut.