HOME NEWS NASIONAL

Dipecat PDIP, Gibran: Kami Hargai dan Hormati Keputusan Partai

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |12:27 WIB
Dipecat PDIP, Gibran: Kami Hargai dan Hormati Keputusan Partai
Wapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi perihal dirinya yang dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai kader. Gibran menyebut, dirinya menghargai keputusan partai berlogo banteng tersebut.

"Ya kami menghargai dan menghormati keputusan partai," kata Gibran di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (17/12/2024).

Gibran mengaku saat ini fokus untuk membantu pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo," kata Gibran.

Terkait tawaran dari partai lain, Gibran meminta semua pihak untuk menunggu. "Tunggu saja," katanya.

