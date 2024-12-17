Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Direktorat PPA dan PPO Diharapkan Dapat Dorong Ranking Kesetaraan Gender Indonesia

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |14:45 WIB
Direktorat PPA dan PPO Diharapkan Dapat Dorong Ranking Kesetaraan Gender Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Indonesia harus menduduki ranking yang lebih tinggi dalam tingkat kesetaraan gender dibandingkan negara lain. Terlebih, kesetaraan gender di Indonesia telah dimulai sejak masa RA Kartini.

Sigit mengatakan, saat ini Indonesia berada di urutan ke-9 kesetaraan gender dibandingkan Negara Asia Timur dan Pasifik. Sedangkan di tingkat dunia berada di urutan ke-87 dari 146 negara.

"Indonesia sedang menuju visi Indonesia Emas 2045 tentunya harapan kita pada saat nanti dilaksanakan lagi survey oleh World Economic Forum posisi Indonesia juga bisa menjadi nomer 4 nomer 5 terkait dengan masalah setaraan gender, itu tentunya cita-cita kita bersama," kata Kapolri dalam sambutan di acara Gender Mainstreaming Insight: Equality in Action, Insight in Policy, di Jakarta Selatan, Selasa (17/12/24).

Meskipun posisi Indonesia belum terlalu tinggi, namun Sigit optimis bahwa dengan adanya Direktorat Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri, akan semakin menggelorakan realisasi kesetaraan gender.

"Ini tentunya kita harapkan bisa kita wujudkan kalau Direktorat TPPA dan TPPO yang saat ini kita perjuangkan di KemenpanRB ini ini betul betul kita wujudkan," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190948//polri_antisipasi_cuaca_ekstrem-YrCT_large.jpg
Jelang Nataru, Polri Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Bencana Hidrometeorologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190920//operasi_lilin_nataru-Ibe3_large.jpg
Operasi Lilin Nataru Mulai Besok, 146.701 Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190906//astamaops_kapolri_komjen_pol_mohammad_fadil_imran-dOZX_large.jpg
Polri Gelar Operasi Lilin 2025, Pastikan Perayaan Nataru Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190684//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-48rm_large.jpg
Komisi Sebut Polri Bakal Putuskan Nasib Perpol 10/2025 Pekan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190683//tandon_untuk_korban_bencana_sumatera-zcuk_large.jpg
Warga Butuh Air Bersih, Polri Salurkan 627 Tandon ke Wilayah Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190656//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-9hjV_large.jpg
Komisi Reformasi Polri Laporkan Kinerja ke Prabowo dengan Metode Omnibus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement