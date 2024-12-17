Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Episode Panjang Sang Buronan KPK, Malam Ini di Rakyat Bersuara “KASUS KERAMAT HARUN MASIKU, SIAPA YANG DITUJU?” bersama Aiman Witjaksono, Pukul 19.45 WIB, Live hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |14:58 WIB
Episode Panjang Sang Buronan KPK, Malam Ini di Rakyat Bersuara “KASUS KERAMAT HARUN MASIKU, SIAPA YANG DITUJU?” bersama Aiman Witjaksono, Pukul 19.45 WIB, Live hanya di iNews
Rakyat Bersuara (Foto : iNews)
A
A
A

KASUS Harun Masiku, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghilang sejak tahun 2020, kembali menjadi sorotan publik. Isu terbaru seputar keberadaannya dan upaya penegakan hukum yang tak kunjung menemui titik terang. Hingga kini, lebih dari empat tahun berlalu, dimana sebenarnya keberadaan Harun Masiku?

Bersama Aiman Witjaksono dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini hadir kembali dengan tema hangat “KASUS KERAMAT HARUN MASIKU, SIAPA YANG DITUJU?”. Hadir pula  Adian Napitupulu, Rocky Gerung, Refly Harun dan narasumber kredibel lainnya, yang akan membahas teka-teki keberadaan Harun Masiku yang hingga kini bak lenyap tanpa jejak.

Nama Harun Masiku mencuat pada Januari 2020, Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap terkait pengaturan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Komisioner KPU, ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan bukti suap yang diduga berasal dari Harun Masiku. Kasus ini melibatkan skandal politik besar, karena Harun diduga ingin menggantikan posisi caleg PDIP lain yang telah terpilih.

Kasus Harun Masiku bukan hanya soal hukum, tetapi juga ujian bagi kredibilitas lembaga penegak hukum di Indonesia. Publik terus menuntut transparansi dan aksi nyata agar kasus ini dapat diselesaikan. Harapan masyarakat kembali menyala bahwa Harun Masiku harus segera ditemukan dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Bagaimana para pakar membahas lebih lanjut kasus ini?

Saksikan selengkapnya di Rakyat Bersuara malam ini bersama para narasumber, Adian Napitupulu-Politisi PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto-Sekjen PDI Perjuangan, Komjen Pol (Purn) Oegroseno-Wakapolri 2013-2014, Rocky Gerung-Akademisi, Refly Harun-Pakar Hukum Tata Negara, Boyamin Saiman-Koordinator MAKI, Yudi Purnomo Harahap-Eks Penyidik KPK, Pukul 19.45 WIB, Live hanya di iNews.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Rakyat Bersuara KPK Harun Masiku
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191643//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-3amT_large.jpg
KPK Geledah Rumah dan Kantor Kajari HSU Terkait Kasus Pemerasan, Sita Barang Bukti dan Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191534//penyidik_kpk_di_rumah_bupati_bekasi_ade_kuswara-FtbC_large.jpg
KPK Sita Toyota Land Cruiser dari Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191422//kasi-A0DJ_large.jpg
Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191500//gedung_kpk-NbLT_large.jpg
Usai Periksa Ridwan Kamil dalam Perkara BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191481//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-jvUf_large.jpg
Chat Dihapus dari Ponsel Sitaan, KPK Selidiki Perintah Penghilangan Jejak di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191414//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-gt1I_large.jpg
KPK Geledah Kompleks Kantor Kabupaten Bekasi, Sita Dokumen dan Barang Bukti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement