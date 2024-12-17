Episode Panjang Sang Buronan KPK, Malam Ini di Rakyat Bersuara “KASUS KERAMAT HARUN MASIKU, SIAPA YANG DITUJU?” bersama Aiman Witjaksono, Pukul 19.45 WIB, Live hanya di iNews

KASUS Harun Masiku, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghilang sejak tahun 2020, kembali menjadi sorotan publik. Isu terbaru seputar keberadaannya dan upaya penegakan hukum yang tak kunjung menemui titik terang. Hingga kini, lebih dari empat tahun berlalu, dimana sebenarnya keberadaan Harun Masiku?

Hadir pula Adian Napitupulu, Rocky Gerung, Refly Harun dan narasumber kredibel lainnya, yang akan membahas teka-teki keberadaan Harun Masiku yang hingga kini bak lenyap tanpa jejak.

Nama Harun Masiku mencuat pada Januari 2020, Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap terkait pengaturan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Komisioner KPU, ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan bukti suap yang diduga berasal dari Harun Masiku. Kasus ini melibatkan skandal politik besar, karena Harun diduga ingin menggantikan posisi caleg PDIP lain yang telah terpilih.

Kasus Harun Masiku bukan hanya soal hukum, tetapi juga ujian bagi kredibilitas lembaga penegak hukum di Indonesia. Publik terus menuntut transparansi dan aksi nyata agar kasus ini dapat diselesaikan. Harapan masyarakat kembali menyala bahwa Harun Masiku harus segera ditemukan dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Bagaimana para pakar membahas lebih lanjut kasus ini?

Narasumber: Adian Napitupulu-Politisi PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto-Sekjen PDI Perjuangan, Komjen Pol (Purn) Oegroseno-Wakapolri 2013-2014, Rocky Gerung-Akademisi, Refly Harun-Pakar Hukum Tata Negara, Boyamin Saiman-Koordinator MAKI, Yudi Purnomo Harahap-Eks Penyidik KPK.

(Angkasa Yudhistira)