HOME NEWS NASIONAL

KPK Diyakini Punya Alat Pintar Deteksi Keberadaan Harun Masiku

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |16:21 WIB
KPK Diyakini Punya Alat Pintar Deteksi Keberadaan Harun Masiku
KPK diminta segera tangkap Harun Masiku (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah aliansi mahasiswa berkumpul di depan Gedung Merah Putih KPK untuk berdemonstrasi. Mereka kompak mendesak Lembaga Antirasuah untuk segera menangkap buronan Harun Masiku

Salah satunya, massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Himmabuddhi). Menurut mereka, seharusnya KPK sudah menangkap Harun Masiku dengan kemampuan yang dimiliki. 

"Kami yakin KPK punya alat-alat pintar untuk mendeteksi Harun Masiku berada, namun kenapa sampai sekarang Harun Masiku belum ditangkap?" teriak orator dari atas mobil komando. 

Selain itu, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang berisi desakan kepada KPK untuk menangkap Harun Masiku. "Ayo KPK kerja, kerja, kerja! Tangkap dan penjarakan Harun Masiku," tulis spanduk massa Himmabuddhi. 

Selain Himmabuddhi, terlihat juga massa aksi yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia. Mereka meminta KPK segera mengakhiri drama pencarian Harun Masiku. 

"Hentikan drama, tangkap Harun Masiku," tuntut mereka yang tertulis dalam spanduk yang mereka bawa. 

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Buronan KPK Harun Masiku KPK
