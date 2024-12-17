Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Diduga Bunuh Warga di Palangkaraya, Kapolda Kalteng Minta Maaf

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |16:43 WIB
Polisi Diduga Bunuh Warga di Palangkaraya, Kapolda Kalteng Minta Maaf
Kapolda Kalteng RDP dengan DPR
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Djoko Poerwanto melayangkan turut mengucapkan duka cita atas adanya kasus polisi bunuh warga di Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Hal itu disampaikan Djoko saat menghadiri RDPU Komisi III DPR RI, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

"Pada saat ini kesempatam ini juya saya pergunakan saya untuk menyampaikan turut berduka cita atau bersimpati kepada keluarga korban akibat dari peristiwa pidana yang terjadi," kata Djoko saat rapat.

Selain itu, Djoko juga turut mengucapkan permohonan maaf kepada publik atas adanya kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anggota Polresta Palangkaraya.

"Kemudian kesempatan ini juga saya pergunakan permohonan maaf, saya sebagai Kapolda terhadap masyarakat semua dan juga yang berkaitan dengan ini," tandasnya.

