HOME NEWS NASIONAL

KPK Peroleh Sejumlah Barang dalam Penggeledahan di Kantor BI

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |19:02 WIB
Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan (Foto: Okezone/Nur Khabibi)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan memperoleh sejumlah barang saat menggeledah kantor Bank Indonesia (BI). Hal itu diperoleh usai menggeledah sejumlah ruangan di sana. 


"Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh," kata Deputi Penindakan KPK, Rudi Setiawan dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja KPK Periode 2019-2024, Selasa (17/12/2024). 


Rudi enggan merincikan milik siapa ruangan yang mereka geledah. Pun barang yang mereka peroleh dari giat tersebut. 


Rudi hanya menyebutkan, penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI. 


Rudi melanjutkan, terkait barang yang mereka bawa dari giat ini selanjutnya akan dikonfirmasi ke pihak-pihak yang terkait. Namun, nama-nama yang akan diperiksa belum disebutkan. 


"Tentunya, barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait temuan kami, itu akan dilakukan pemeriksaan," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
