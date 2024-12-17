Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Mary Jane Dipulangkan ke Filipina, Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |20:18 WIB
Mary Jane Dipulangkan ke Filipina, Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo
Mary Jane dipulangkan ke Filipina (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso dipulangkan ke negara asalnya pada Rabu 18 Desember 2024, dini hari nanti. Sebelum bertolak ke Filipina, dirinya merupakan tahanan di Lapas Perempuan Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Bedasarkan pantauan Okezone di lokasi, Mary Jane keluar dari lapas sekitar pukul 19.16 WIB. Tampak dirinya menggunakan kaos berwarna hitam yang dianggapnya sebagai kenang-kenangan dari Indonesia.

Sebelum bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta, dia menyempatkan untuk memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggunya. Dalam kesempatan itu Mary mengucapkan rasa terimakasih kepada presiden Prabowo Subianto.

"Saya sehat, terima kasih banyak terima kasih Indonesia, aku cinta Indonesia. Bahagia sangat bahagia terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bapak Menteri Yusril dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Mary Jane Terima kasih banyak Tuhan memberkati aku cinta Indonesia," kata Mary, Selasa (17/12/2024).

Dia mengatakan kepulangannya ke Filipina disertai oleh-oleh yang ia bawa dari Indonesia seperti gitar, buku dan rajutan.

