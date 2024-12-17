Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,2 di Pulau Karatung Sulut, Begini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |20:32 WIB
Gempa M5,2 di Pulau Karatung Sulut, Begini Analisis BMKG
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,2 mengguncang Pulau Karatung Sulawesi Utara, Selasa 17 Desember 2024 pukul 18.05.38 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5,08° LU ; 127,28° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 41 km arah timur laut Pulau Karatung pada kedalaman 124 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam Lempeng Laut Filipina (intra-slab). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan analisis hasil pengukuran percepatan tanah dan pemodelan peta guncangan (shakemap), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Nanusa dengan skala intensitas III - IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), daerah Gemeh, daerah Tampan' Amma, Kepulauan Talaud dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

“Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” ujar Daryono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Sulut Gempa Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191596//ilustrasi-6fMA_large.jpg
Dampak Siklon Tropis Grant, BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191468//deputi_bidang_klimatologi_bmkg_ardhasena_sopaheluwakan-uKVv_large.jpg
BMKG: Curah Hujan Tinggi Berpotensi Kembali Melanda Aceh–Sumbar pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191452//cuaca-PhW5_large.jpg
Indonesia Diprediksi Tak Terlalu Panas pada 2026, Begini Penjelasan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191449//prediksi_curah_hujan_bulanan_dan_tahunan_2026-SRTV_large.png
BMKG Ungkap Prediksi Curah Hujan Indonesia 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191437//bmkg-ArDj_large.jpg
Siklon Tropis Grant Terbentuk, Waspada Gelombang Tinggi Terjang Pesisir Selatan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191319//gempa-aWF0_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,5 Guncang Boven Digoel Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement