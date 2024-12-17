Detik-Detik Mary Jane Dipulangkan ke Filipina: Aku Cinta Indonesia

JAKARTA - Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negara asalnya pada Rabu (18/12/2024) dini hari. Diketahui Mary Jane kini ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, dia keluar lapas sekitar pukul 19.16 WIB. Dirinya terlihat menggunakan pakaian berwarna hitam.

Dalam kesempatan itu, dia mengaku dalam keadaan sehat. Dirinya juga menyampaikan rasa terimakasih kepada rakyat Indonesia.

"Saya sehat, Terima kasih banyak, terima kasih Indonesia, aku cinta Indonesia," katanya.

Selanjutnya terlihat Mary Jane menuju bandara Soekarno-Hatta menumpangi mobil Hiace dengan nomor polis B 1709 POF.

Diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010 lalu. Dia ditangkap dengan barang bukti heroin seberat 2,6 kilogram di dalam kopernya.

Kemudian pada Oktober 2010, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Mary Jane.



(Khafid Mardiyansyah)