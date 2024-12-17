Eks Wakapori Bocorkan Strategi Agar KPK Bisa Tangkap Harun Masiku

JAKARTA - Eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengatakan perlu ada bukti yang kuat untuk menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku.

Oegroseno pun membandingkan caranya menangkap otak aksi perampokan Bank CIMB Niaga Medan Sumatera Utara pada Agustus 2010 silam. Saat itu, pihaknya tidak memiliki rekaman hingga saksi yang melihat kejadian, namun ada alat bukti lain.

“Kalau saya melihat, Harun Masiku ketangkap ini alat buktinya apa dulu? Seperti saya dulu menangkap perampok Bank CIMB,” katanya dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (17/12/2024) malam.

Di kasus perampok bank tersebut, sambungnya, pihaknya tidak memiliki barang bukti lantaran uangnya tidak ada. "Saksi juga enggak ada, rekaman enggak ada, jadi alat buktinya adalah senjata milik anggota brimob yang mereka tembak dan mereka bawa lari,” sambungnya.

Menurutnya, kasus Harun Masiku seperti dibiarkan menggantung, dan tidak ada kemauan untuk menangkap daftar pencarian orang (DPO) itu. Sebab, kata Oegroseno, KPK sebenarnya bisa meminta bantuan Polri jika mereka serius ingin menangkap Harun Masiku.

“Kalau nangkap Harun Masiku, Bhabinkamtibmas seluruh indonesia saja ada 86 ribu, diberi surat oleh KPK kepada Kapolri mohon bantuan Bhabinkamtibmas seluruh Indonesia agar menangkap Harun Masiku,” katanya.

“Kan enggak mungkin tidur di pohon, pasti tidur di rumah atau di hotel misalnya. Sebetulnya gampang menangkap ini kalau mau,” sambungnya.

(Angkasa Yudhistira)