Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Wakapori Bocorkan Strategi Agar KPK Bisa Tangkap Harun Masiku

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |21:18 WIB
Eks Wakapori Bocorkan Strategi Agar KPK Bisa Tangkap Harun Masiku
Eks Wakapolri Oegroseno bocorkan strategi agar KPK bisa tangkap Harun Masiku (Foto : iNews)
A
A
A

JAKARTA - Eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengatakan  perlu ada bukti yang kuat untuk menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku.

Oegroseno pun membandingkan caranya menangkap otak aksi perampokan Bank CIMB Niaga Medan Sumatera Utara pada Agustus 2010 silam. Saat itu, pihaknya tidak memiliki rekaman hingga saksi yang melihat kejadian, namun ada alat bukti lain.

“Kalau saya melihat, Harun Masiku ketangkap ini alat buktinya apa dulu? Seperti saya dulu menangkap perampok Bank CIMB,” katanya dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (17/12/2024) malam.

Di kasus perampok bank tersebut, sambungnya, pihaknya tidak memiliki barang bukti lantaran uangnya tidak ada. "Saksi juga enggak ada, rekaman enggak ada, jadi alat buktinya adalah senjata milik anggota brimob yang mereka tembak dan mereka bawa lari,” sambungnya.

Menurutnya, kasus Harun Masiku seperti dibiarkan menggantung, dan tidak ada kemauan untuk menangkap daftar pencarian orang (DPO) itu. Sebab, kata Oegroseno, KPK sebenarnya bisa meminta bantuan Polri jika mereka serius ingin menangkap Harun Masiku.

“Kalau nangkap Harun Masiku, Bhabinkamtibmas seluruh indonesia saja ada 86 ribu, diberi surat oleh KPK kepada Kapolri mohon bantuan Bhabinkamtibmas seluruh Indonesia agar menangkap Harun Masiku,” katanya.

“Kan enggak mungkin tidur di pohon, pasti tidur di rumah atau di hotel misalnya. Sebetulnya gampang menangkap ini kalau mau,” sambungnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Polri Harun Masiku
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191741//kpk-eVdi_large.jpg
Usut Kasus BJB, KPK Deteksi Aset Ridwan Kamil yang Tak Tercantum di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191724//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-HVWD_large.jpg
KPK Geledah Rumah Penyuap Bupati Bekasi, Sita Dokumen dan Flashdisk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191719//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-VePG_large.jpg
KPK Izinkan 12 Tahanan Ikuti Ibadah Natal di Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191643//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-3amT_large.jpg
KPK Geledah Rumah dan Kantor Kajari HSU Terkait Kasus Pemerasan, Sita Barang Bukti dan Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191534//penyidik_kpk_di_rumah_bupati_bekasi_ade_kuswara-FtbC_large.jpg
KPK Sita Toyota Land Cruiser dari Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191422//kasi-A0DJ_large.jpg
Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement