Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tak Kunjung Tangkap Harun Masiku, Eks Penyidik: Buronan Lain Tertangkapnya 1 Tahun

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |21:40 WIB
KPK Tak Kunjung Tangkap Harun Masiku, Eks Penyidik: Buronan Lain Tertangkapnya 1 Tahun
Eks penyidik Yudi Purnomo heran Harun Masiku belum ditangkap KPK (Foto : iNews)
A
A
A

JAKARTA - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap mengaku bingung mengapa buron Harun Masiku tak kunjung ditangkap, dan upaya penegakan hukum yang belum menemui titik terang. Diketahui, Harun Masiku menghilang hampir lima tahun lamanya.

“Mereka (Buronan lain) tertangkapnya itu kira-kira satu tahun, jadi ketika lebih dari satu tahun, saya enggak paham mengapa bisa lama sekali,” kata Yudi dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (17/12/2024) malam.

Padahal, kata Yudi, ada dua teknik yang bisa dilakukan KPK dalam mengetahui keberadaan tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Pertama, dengan melacak aliran uang yang bersangkutan.

“Karena menangkap buronan itu kan sebenarnya adalah dua hal ya tekniknya. Pertama follow the money, aliran uangnya, belanja dan sebagainya,. Bisa lah (di track oleh KPK), bisa (walaupun di luar negeri), nanti kita kerja sama lah, makanya kita butuh informan di situ,” sambungnya.

Kedua, adalah dengan mengikuti atau mengawasi keluarga maupun oranh terdekat buron tersebut. Karena bisa saja mereka melakukan pertemuan secara diam-diam.

“Kemudian yang kedua follow the family, jadi keluarga terdekat, pasti berhubungan, bahkan dengan sandi pun akan berhubungan, kode kode, misalnya bertemu di satu tempat kemudian mereka ada kode kode cangkirnya dan sebagainya,” katanya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Buronan KPK KPK Harun Masiku
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191643//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-3amT_large.jpg
KPK Geledah Rumah dan Kantor Kajari HSU Terkait Kasus Pemerasan, Sita Barang Bukti dan Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191534//penyidik_kpk_di_rumah_bupati_bekasi_ade_kuswara-FtbC_large.jpg
KPK Sita Toyota Land Cruiser dari Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191422//kasi-A0DJ_large.jpg
Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191500//gedung_kpk-NbLT_large.jpg
Usai Periksa Ridwan Kamil dalam Perkara BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191481//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-jvUf_large.jpg
Chat Dihapus dari Ponsel Sitaan, KPK Selidiki Perintah Penghilangan Jejak di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191414//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-gt1I_large.jpg
KPK Geledah Kompleks Kantor Kabupaten Bekasi, Sita Dokumen dan Barang Bukti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement