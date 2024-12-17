KPK Tak Kunjung Tangkap Harun Masiku, Eks Penyidik: Buronan Lain Tertangkapnya 1 Tahun

JAKARTA - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap mengaku bingung mengapa buron Harun Masiku tak kunjung ditangkap, dan upaya penegakan hukum yang belum menemui titik terang. Diketahui, Harun Masiku menghilang hampir lima tahun lamanya.

“Mereka (Buronan lain) tertangkapnya itu kira-kira satu tahun, jadi ketika lebih dari satu tahun, saya enggak paham mengapa bisa lama sekali,” kata Yudi dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (17/12/2024) malam.

Padahal, kata Yudi, ada dua teknik yang bisa dilakukan KPK dalam mengetahui keberadaan tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Pertama, dengan melacak aliran uang yang bersangkutan.

“Karena menangkap buronan itu kan sebenarnya adalah dua hal ya tekniknya. Pertama follow the money, aliran uangnya, belanja dan sebagainya,. Bisa lah (di track oleh KPK), bisa (walaupun di luar negeri), nanti kita kerja sama lah, makanya kita butuh informan di situ,” sambungnya.

Kedua, adalah dengan mengikuti atau mengawasi keluarga maupun oranh terdekat buron tersebut. Karena bisa saja mereka melakukan pertemuan secara diam-diam.

“Kemudian yang kedua follow the family, jadi keluarga terdekat, pasti berhubungan, bahkan dengan sandi pun akan berhubungan, kode kode, misalnya bertemu di satu tempat kemudian mereka ada kode kode cangkirnya dan sebagainya,” katanya.



(Angkasa Yudhistira)