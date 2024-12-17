Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Gibran di Depan Pemuda Katolik, Baru Saja Dikeluarkan dari Partai 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |21:52 WIB
Kelakar Gibran di Depan Pemuda Katolik, Baru Saja Dikeluarkan dari Partai 
Wapres Gibran
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkelakar di depan Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik Periode 2024-2027 yang senasib dengan ketuanya yakni Stefanus Gusma yang dikeluarkan dari partai.

Diketahui, Gibran baru saja dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai kader. Sementara itu, Gusma yang merupakan Ketua Pemuda Katolik yang juga hengkang dari PDI Perjuangan.

“Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari Partai,” kata Gibran mengawali sambutannya di Gedung Konferensi Wali Gereja (KWI), Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Gibran pun melanjutkan bahwa perbedaan adalah hal yang biasa. Dia mengatakan bahwa perbedaan akan mewarnai demokrasi Indonesia. “Bapak Ibu, Saya ingatkan juga ini pak Ketua sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita.”

Pada kesempatan itu, Gibran mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk mengajak semua pemuda-pemuda di Indonesia, apapun latar belakangnya, afiliasi politiknya, harus merangkul semua pihak.

“Jadi saya tadi senang sekali pak Ketua, Presiden akan merangkul akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini apapun background-nya, apapun afiliasi politiknya dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
