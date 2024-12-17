Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Transisi Energi, Pemerintah Bakal Turunkan Peran Batubara Mulai 2035

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |23:01 WIB
Transisi Energi, Pemerintah Bakal Turunkan Peran Batubara Mulai 2035
Diskusi soal Batubara
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mengaku bakal terus menurunkan peran batubara dan akan berpindah ke energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sekretaris Eksekutif dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto mengungkapkan, produksi batu bara akan berkurang bertahap mulai 2035.

Menurutnya, pendapatan negara dari royalti batu bara dua tahun terakhir tergolong besar.

“Total tahun 2022 sekitar Rp170 triliun, melebihi migas (minyak dan gas bumi). Pada tahun 2023 sebesar Rp168 triliun,” katanya menerangkan.

Namun, dia mengungkapkan, beberapa tambang batu bara memiliki masa tambang kurang dari 10 tahun, terutama untuk pertambangan dengan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

“Kita kemungkinan akan kehilangan produksi batu bara sebesar 200 juta ton. Karena di tahun 2035 (sumber daya batu bara) akan habis, tidak ekonomis lagi untuk menambang dengan struktur royalti yang ada untuk IUPK,” kata Septian.

Sehingga pendapatan royalti negara bisa jadi tidak akan bertahan lama. Hal tersebut menjelaskan soal pungutan batu bara yang sudah sempat dilakukan di Indonesia melalui windfall profit tax dan royalti.

Penjelasan tersebut Septian utarakan usai Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia atau SUSTAIN menawarkan opsi peningkatan pungutan produksi batu bara untuk memperbesar alokasi anggaran negara dalam
pembiayaan transisi energi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580//tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191543//produksi_batu_bara-mMLx_large.jpg
MNC Energy (IATA) Bidik Produksi Batu Bara 10 Juta Ton, KPP Mining Siap Dukung Ekspansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191432//tambang-pZXq_large.jpg
Gandeng KPP Mining, MNC Energy (IATA) Target Produksi Batu Bara Capai 7 Juta Ton per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3190960//gas_bumi-L9MW_large.jpg
Kurangi Batu Bara, Integrasi Infrastruktur Gas Bumi di RI Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190923//menteri_esdm_bahlil-cdDh_large.jpg
Bahlil Bakal Pungut Pajak Ekspor Batu Bara, Mulai Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191479//pgn_integrasi_infrastruktur_gas_bumi-HRbI_large.jpg
PGN Dorong Integrasi Infrastruktur Gas Bumi, Dukung Transisi Energi Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement