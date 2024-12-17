Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Nataru, Puan Minta Jaga Ketersediaan Pasokan Energi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |23:26 WIB
Jelang Nataru, Puan Minta Jaga Ketersediaan Pasokan Energi
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta ketersediaan pasokan energi terjaga selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Sebab, pada momen tersebut kebutuhan kerap mengalami peningkatan. 

"Libur panjang akhir tahun menjadi momen yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Jadi, sering kali diwarnai dengan lonjakan permintaan energi, baik untuk transportasi, penerangan, maupun kebutuhan sehari-hari,” ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Menurut Puan, peningkatan aktivitas secara signifikan selama libur Nataru kerap terjadi di sejumlah sektor seperti perhotelan, restoran, dan transportasi. Melonjaknya aktivitas tentunya membutuhkan banyak energi yang lebih banyak. 

"Biasanya kegiatan perayaan seperti pesta, konser, dan acara komunitas juga meningkatkan penggunaan listrik dan bahan bakar. Termasuk bagi masyarakat yang mudik saat Natal dan mereka yang liburan. Jadi jangan sampai pasokan energi berkurang," katanya.

Pemerintah perlu mengambil langkah strategis mengingat fluktuasi harga energi global dapat mempengaruhi ketersediaan bahan bakar dan listrik di dalam negeri. Menurut Puan, perlu mempersiapkan dan menyusun rencana cadangan energi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

 

