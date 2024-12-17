Jakarta Diprediksi Hujan Petir Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi pada hari ini, Selasa (17/12/2024), wilayah di Jakarta akan diguyur hujan.

Melansir dari website resmi BMKG, Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir, pada hari ini.

Berikut kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta berdasarkan ramalan BMKG;

- Jakarta Pusat

Hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat.

- Jakarta Barat

Hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat.

- Jakarta Selatan

Hujan petir dengan suhu 24-30 derajat.

- Jakarta Timur