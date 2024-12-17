JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi pada hari ini, Selasa (17/12/2024), wilayah di Jakarta akan diguyur hujan.
Melansir dari website resmi BMKG, Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir, pada hari ini.
Berikut kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta berdasarkan ramalan BMKG;
- Jakarta Pusat
Hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat.
- Jakarta Barat
Hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat.
- Jakarta Selatan
Hujan petir dengan suhu 24-30 derajat.
- Jakarta Timur