Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dalami Unsur Pidana di Kasus Bayi Meninggal Diduga Tertukar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |08:03 WIB
Polisi Dalami Unsur Pidana di Kasus Bayi Meninggal Diduga Tertukar
Ilustrasi bayi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki kasus dugaan bayi tertukar dalam kondisi meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi juga menyelidiki ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

“Saat ini, sedang dilakukan pendalaman, apakah peristiwa ini ada dugaan tindak pidana atau tidak dalam tahap penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Selasa (17/12/2024).

Terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menerangkan, pihaknya akan melakukan ekshumasi atau membongkar makam bayi tersebut hari ini. 

Dia menuturkan, hal itu dilakukan dalam rangka untuk memberikan kejelasan status orangtua bayi tersebut melalui tes DNA. “Rencana Polres Metro Jakarta Pusat akan melakukan ekshumasi bersama Instalasi Kedokteran Forensik RS Bhayangkara, Pusdokes Polri dengan disaksikan orang tua dan Pihak RSI Cempaka Putih,” ujar dia.

Dia menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada orang tua bayi terkait pembongkaran tersebut. “Satreskrim telah bersurat resmi termasuk memeberitahukan kepada pihak keluarga,” jelas dia.

Kronologi Bayi Diduga Tertukar

MR (27), ayah dari bayi tersebut menduga bayinya tertukar di Rumah Sakit Isam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. MR menerima bayinya itu dalam keadaan meninggal dunia.

MR menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat istrinya yang hamil tua mengalami kontraksi pada tanggal 15 September 2024 lalu. Kemudian, ia pun membawa istrinya ke salah satu klinik di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mayat Bayi Bayi Tertukar Bayi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement