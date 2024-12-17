Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob, 8 Perjalanan KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok Dibatalkan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |12:45 WIB
Banjir Rob, 8 Perjalanan KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok Dibatalkan
KRL (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter membatalkan delapan perjalanan kereta rel listrik (KRL) rute Stasiun Jakarta Kota-Tanjung Priok dan sebaliknya akibat banjir luapan air laut (rob) yang membuat KRL tak dapat melintas. 

"Terdapat genangan air di jalur hulu dan hilir antara Stasiun Jakarta Kota-Tanjung Priok dampak banjir rob dan perjalanan KA di lokasi saat ini belum dapat dilalui," kata KAI Commuter lewat akun X (Twitter) @CommuterLine, Selasa (17/12/2024).

Berikut kereta yang dilakukan pembatalan:

- KA 2422A (Jakarta Kota-Tanjung Priok) perjalanan dibatalkan.
- KA 2424A (Jakarta Kota-Tanjung Priok) perjalanan dibatalkan.
- KA 2426A (Jakarta Kota-Tanjung Priok) perjalanan dibatalkan.
- KA 2428A (Jakarta Kota-Tanjung Priok) perjalanan dibatalkan.

- KA 2421A (Tanjung Priok-Jakarta Kota) perjalanan dibatalkan.
- KA 2423A (Tanjung Priok-Jakarta Kota) perjalanan dibatalkan.
- KA 2425A (Tanjung Priok-Jakarta Kota) perjalanan dibatalkan.
- KA 2427A (Tanjung Priok-Jakarta Kota) perjalanan dibatalkan.

KAI Commuter selaku pengelola KRL meminta maaf kepada penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. KAI Commuter membatalkan perjalanan delapan KRL imbas jalur terendam banjir rob per pukul 11.01 WIB.
 

(Arief Setyadi )

      
