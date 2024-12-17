Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob yang Rendam Pluit Ketinggiannya hingga 1 Meter Lebih

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |15:28 WIB
Banjir Rob yang Rendam Pluit Ketinggiannya hingga 1 Meter Lebih
Banjir rob di Pluit capai 1 meter lebih (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Sebanyak tiga RT di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara masih tergenang air akibat banjir rob. Ketinggian genangan air lebih dari satu meter atau berkisar antara 50-110 cm.

"Kelurahan Pluit terdampak tiga RT dengan ketinggian genangan 50 sampai dengan 110 cm dengan penyebab rob," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Selasa (17/12/2024).

Selain di Jakarta Utara, terdapat satu RT di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu yang juga tergenang air rob dengan ketinggian 20 cm. Sementara, di Jakarta Barat terdapat tiga RT di Kelurahan Kedaung Kali Angke dengan ketinggian 25 cm.

Yohan mengungkapkan sebanyak lima ruas jalan juga tergenang. Lima ruas jalan itu berada di kawasan Jakarta Utara dengan ketinggian 10-40 cm.

Yohan memastikan BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di tiap-tiap wilayah. BPBD DKI Jakarta juga bekerjas sama dengan Dinas SDA, Dinas Binar Marga dan Dinas Gulkaramat untuk melakukan penyedotan genangan.

"Dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu dekat," tandasnya.

5 Ruas Jalan yang Tergenang

1. Jl. RE Martadinata (Depan JIS) Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Ketinggian: 40 cm
2. Jl. Lodan Raya (Depan Pelabuhan Sunda Kelapa), Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara
Ketinggian: 10 cm

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191324//pembangkit_listrik-gmLU_large.jpg
Listrik Aceh Kembali Menyala, Pemulihan Pascabencana Terus Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/629/3191076//banjir-NMoe_large.jpg
Trauma Healing Diprioritaskan untuk Perempuan dan Anak Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/624/3190905//mnc_peduli-poAh_large.jpg
Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190854//kemenkes-jhWU_large.jpg
Kemenkes Ingatkan Risiko Penyakit Menular di Lokasi Pengungsian Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190687//dapur-uqRG_large.jpg
Dapur Umum Dibangun di Pidie Jaya Aceh, Kapasitas 1.000 Porsi per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190454//viral-beAN_large.jpg
Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement