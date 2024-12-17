Banjir Rob yang Rendam Pluit Ketinggiannya hingga 1 Meter Lebih

JAKARTA - Sebanyak tiga RT di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara masih tergenang air akibat banjir rob. Ketinggian genangan air lebih dari satu meter atau berkisar antara 50-110 cm.

"Kelurahan Pluit terdampak tiga RT dengan ketinggian genangan 50 sampai dengan 110 cm dengan penyebab rob," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Selasa (17/12/2024).

Selain di Jakarta Utara, terdapat satu RT di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu yang juga tergenang air rob dengan ketinggian 20 cm. Sementara, di Jakarta Barat terdapat tiga RT di Kelurahan Kedaung Kali Angke dengan ketinggian 25 cm.

Yohan mengungkapkan sebanyak lima ruas jalan juga tergenang. Lima ruas jalan itu berada di kawasan Jakarta Utara dengan ketinggian 10-40 cm.

Yohan memastikan BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di tiap-tiap wilayah. BPBD DKI Jakarta juga bekerjas sama dengan Dinas SDA, Dinas Binar Marga dan Dinas Gulkaramat untuk melakukan penyedotan genangan.

"Dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu dekat," tandasnya.

5 Ruas Jalan yang Tergenang

1. Jl. RE Martadinata (Depan JIS) Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

Ketinggian: 40 cm

2. Jl. Lodan Raya (Depan Pelabuhan Sunda Kelapa), Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara

Ketinggian: 10 cm