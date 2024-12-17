Foto-Foto Demo di KPK: Kenapa Harun Masiku Belum Ditangkap?

JAKARTA - Aksi demonstrasi dilakukan sejumlah aliansi mahasiswa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka kompak mendesak Lembaga Antirasuah untuk segera menangkap buronan Harun Masiku.

Salah satunya, massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Himmabuddhi). Menurut mereka, seharusnya KPK sudah menangkap Harun Masiku dengan kemampuan yang dimiliki.

"Kami yakin KPK punya alat-alat pintar untuk mendeteksi Harun Masiku berada, namun kenapa sampai sekarang Harun Masiku belum ditangkap?" teriak orator dari atas mobil komando.

Dalam aksinya, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang berisi desakan kepada KPK untuk menangkap Harun Masiku. "Ayo KPK kerja, kerja, kerja! Tangkap dan penjarakan Harun Masiku," tulis spanduk massa Himmabuddhi.

Selain Himmabuddhi, terlihat juga massa aksi yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia. Mereka meminta KPK segera mengakhiri drama pencarian Harun Masiku.

"Hentikan drama, tangkap Harun Masiku," tuntut mereka yang tertulis dalam spanduk yang mereka bawa.

Pantauan di lokasi, terdapat tiga mobil komando yang terparkir di depan Gedung Merah Putih KPK. Dengan bergantian, mereka meminta Pimpinan KPK untuk menemui mereka agar bisa menyampaikan tuntutan secara langsung.