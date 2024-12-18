Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tolak MLB, Cicit Pendiri NU: Beradablah dalam Berorganisasi!

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |08:07 WIB
Tolak Muktamar Luar Biasa, Cicit Pendiri NU: Beradablah dalam Berorganisasi!
JAKARTA - Cicit pendiri NU, yakni K.H. Fahmi Amrullah Hadzik, menanggapi beberapa kader NU yang bersekongkol hendak menggelar Musyawarah Luar Biasa (MLB). Ia mengingatkan agar semua kader NU dapat menjadi teladan, menjaga keadaban dan sopan santun dalam berorganisasi.

Gus Fahmi -- panggilan akrabya mengatakan, para perintis, para muassis, sesepuh dan ulama di lingkungan NU sudah menyediakan pola dan tatakrama dalam menjalankan jam'iyah dan mengelola jamaah.

"Para muassis dan ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama, sudah memiliki tradisi yang luhur dalam berorganisasi. Niai-nilai yang diwarisi dari Kanjeng Nabi Muhammad," ujar Gus Fahmi, Rabu (18/12/2024).

Ketua PCNU Jombang ini mengatakan, NU didirikan oleh para kiai bukan untuk kepentingan sesaat atau apalagi untuk mengejar kekuasaan.

"NU itu, tujuan pendiriannya, adalah untuk membangun peradaban masyarakat dalam beragama. Agar apa? Agar masyarakat dapar hidup rukun sebagai warga negara," kata Gus Fahmi.

“Mari kita memberikan contoh yang baik sebagai organisasi yang penuh sopan santun serta beradab dengan kesabaran,” jelas dia.

Diingatkan, warga dan kader NU, pantang menjadikan NU sebagai alat mengincar suatu jabatan tertentu. NU, katanya, adalah wadah membangun karakter kemanusiaan dengan menanamkan nilai agama demi terbangunnya suatu peradaban.

Dan, katanya, mematuhi asas-asas berorganisasi adalah termasuk dalam nilai-nilai luhur yang dapat membantu terbentuknya sebuah peradaban. Taat pada peraturan, AD dan ART, serta ketentuan organisasi juga jadi penanda bagi seorang kader telah memahami ajaran kenabian dalam mengelola masyarakat dan umat.

"Lebih baik bersabar. Tidak akan lama kok toh tinggal 2 tahun lagi masa khidmat kepengurusan saat ini. Paling 2026 akhir atau awal tahun 2027 akan dilakukan pemilihan,” bebernya.

 

Muktamar NU MLB NU PBNU
