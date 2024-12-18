Anies Baswedan Digadang-gadang Jadi Ketua Umum PPP

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) M. Romahurmuziy mengatakan, partainya terbuka bagi siapa yang ingin memimpin PPP. Ia menegaskan, siapapun tokoh bisa gabung ke dalam partai berlogo Kakbah itu sepanjang punya irisan pemikiran yang sama.

"Siapapun tokoh bangsa yang memiliki irisan pemikiran yang sama dengan PPP, bisa bergabung dengan PPP," kata Rommahurmuziy saat dihubungi, Rabu (18/12/2024).

Apalagi, kata dia, figur seperti mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan bisa ikut bergabung. Karena Anies punya pemikiran yang sejalan dengan partainya.

"Apalagi pak Anies, yang pemikirannya banyak sejalan dengan PPP," ujar pria yang akrab disapa Gus Rommy tersebut.

Sebelumnya, Gus Rommy mengungkapkan ada empat tokoh yang digadang-gadang sebagai calon ketua umum partai berlambang ka’bah tersebut. Pria yang akrab disapa Rommy itu mengaku telah menerima aspirasi sosok yang dinilai mampu memimpin PPP.

Maka itu, dia mendesak Muktamar PPP segera digelar pada awal 2025. Muktamar itu sedianya juga akan memilih pemimpin baru untuk menakhodai partai.

"Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp Group yang saya ikuti di internal Partai Persatuan Pembangunan. Sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama (yang didukung maju menjadi Calon Ketua Umum)," kata Rommy di kawasan Ancol, Jumat (13/12/2024).