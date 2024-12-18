Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mary Jane Tetap Terpidana Meski Sudah Dipulangkan ke Filipina

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |09:04 WIB
JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan Mary Jane, terpidana mati kasus penyelundupan narkotika kepada pemerintah Filipina. Permasalahan pemulangan Mary Jane ke negaranya tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan bahwa Mary Jane akan tetap berstatus terpidana meskipun sudah diserahkan ke Filipina.

"Pemindahan Mary Jane ke Filipina statusnya masih terpidana. Saat di Filipina pun statusnya sama dan dia dipenjara di sana," kata Surya kepada wartawan, Selasa (17/12/2024) malam.

Meski dipulangkan ke Filipina, Surya menegaskan bahwa Mary Jane tetap melanjutkan pelaksanaan hukuman sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku di Filipina.

"Pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, remisi, atau amnesti, sesuai aturan hukum yang berlaku di negara tersebut," ujar dia.
 

