Dicecar Wartawan soal Harun Masiku, Yasonna Laoly Bungkam!

JAKARTA - Anggota DPR RI, Yasonna Laoly menyambangi Gedung Merah Putih KPK. Yasonna ke kantor Komisi Antirasuah untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret buronan Harun Masiku.

Pantauan Okezone di lokasi, Rabu (18/12/2024), Yasonna tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.49 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih yang ia balut dengan jaket cokelat. Yasonna enggan banyak berkomentar saat memasuki Gedung Merah Putih.

"Nanti aja, ya," kata Yasonna yang juga mantan Menteri Hukum HAM itu sembari memasuki Gedung KPK.

Setelah memasuki lobi, politikus PDIP itu menuju meja resepsionis untuk melakukan administrasi. Setelahnya, ia sempat duduk di ruang tunggu lobi Gedung Merah Putih KPK.

Namun tidak berselang lama, Yasonna beranjak ke lantai dua yang merupakan lokasi ruang pemeriksaan KPK.

