Polri Gelar Operasi Lilin Mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan polda jajaran mulai menggelar Operasi Lilin 2024 pada Sabtu 21 Desember 2024, guna menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan natal dan tahun baru (nataru).

"Sahabat Lantas, mulai tanggal 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 akan dilaksanakan Operasi Lilin 2024," tulis akun Instagram resmi @korlantaspolri.ntmc, Rabu (18/12/2024).

Korlantas pun meminta masyarakat agar dapat mematuhi setiap rambu lalu lintas, dan memperhatikan petugas kepolisian yang berjaga di lapangan.

"Patuhi arahan petugas di lapangan dan rambu-rambu lalu lintas," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral kesiapan operasi lilin 2024, dalam rangka pengamanan natal 2024 dan tahun baru 2025.

Sigit memastikan bahwa pengamanan perayaan hingga momen libur nataru akan berjalan lancar. Terlebih, pihaknya sudah menyiapkan ratusan posko keamanan, hingga rest area yang dapat digunakan para pemudik akhir tahun.