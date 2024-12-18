Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Gelar Operasi Lilin Mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |10:27 WIB
Polri Gelar Operasi Lilin Mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025
Polri gelar Operasi Lilin 2024 (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan polda jajaran mulai menggelar Operasi Lilin 2024 pada Sabtu 21 Desember 2024, guna menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan natal dan tahun baru (nataru).

"Sahabat Lantas, mulai tanggal 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 akan dilaksanakan Operasi Lilin 2024," tulis akun Instagram resmi @korlantaspolri.ntmc, Rabu (18/12/2024).

Korlantas pun meminta masyarakat agar dapat mematuhi setiap rambu lalu lintas, dan memperhatikan petugas kepolisian yang berjaga di lapangan.

"Patuhi arahan petugas di lapangan dan rambu-rambu lalu lintas," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral kesiapan operasi lilin 2024, dalam rangka pengamanan natal 2024 dan tahun baru 2025.

Sigit memastikan bahwa pengamanan perayaan hingga momen libur nataru akan berjalan lancar. Terlebih, pihaknya sudah menyiapkan ratusan posko keamanan, hingga rest area yang dapat digunakan para pemudik akhir tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polri Operasi Lilin Nataru
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/25/3191797//ragunan-wgs2_large.jpg
Ragunan Tambah Jam Operasional Selama Liburan Nataru, Buka Pukul 06.00 hingga 16.30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191809//korlap_porter_stasiun_pasar_senen_khamid-qYnV_large.jpg
Momen Libur Nataru Bawa Berkah bagi Porter Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191804//stasiun_gambir-sS7d_large.jpg
Libur Natal, 16.363 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191791//taman_margasatwa_ragunan-rdsn_large.jpg
Libur Natal, Pengunjung Mulai Padati Taman Margasatwa Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191789//stasiun_senen-bVU5_large.jpg
Libur Natal, 14.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191784//contraflow_diberlakukan_di_km_47_hingga_65_tol_japek-cOSN_large.jpg
Tol Japek Macet, Contraflow Diberlakukan di KM 47 hingga 65
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement