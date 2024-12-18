Waspada! Banjir Rob Masih Akan Terjadi Sampai 20 Desember

Waspada! Banjir Rob Masih Akan Terjadi Sampai 20 Desember

JAKARTA- Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan memastikan, genangan akibat banjir pesisir atau rob di Jakarta Utara mulai surut. Diketahui, banjir rob menerjang wilayah Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Pagi ini masih nihil genangan akibat rob," ujar M Yohan saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (18/12/2024).

Yohan menyebut potensi banjir rob masih akan terjadi hingga 20 Desember 2024 mendatang sesuai dengan prediksi dari BMKG.

‘Namun potensi banjir rob masih mungkin terjadi hingga 20 Desember," ucapnya.

Yohan juga menjelaskan situasi terkini sejumlah pintu air di Jakarta berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

"Bahaya/Siaga 1: Tidak ada, Siaga/Siaga 2: Tidak ada, Waspada/Siaga 3: Pasar Ikan. Normal/Siaga 4: Katulampa, Depok, Manggarai, Karet, Krukut Hulu, Pesanggrahan, Angke Hulu, Waduk Pluit, Cipinang Hulu, Sunter Hulu, Pulogadung," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )