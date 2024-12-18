Siswa SD WNI Sambut Prabowo di Kairo: Bangga Banget

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir, pada Selasa 17 Desember 2024, malam waktu setempat. Kedatangannya tak hanya disambut oleh para pejabat tinggi dan KBRI Mesir, tetapi juga oleh para pelajar WNI yang duduk di bangku Sekolah (SD).

Anak-anak tersebut mengenakan pakaian adat Sumatera Barat saat menyambut Prabowo di hotel tempatnya menginap. Beberapa siswa SD tersebut di antaranya Iffa Nur Hafiza kelas 4 SD dan Achmad Cheisan Khalifah kelas 6 SD.

“Jadi aku pakai baju adat Padang. Dan aku sangat antusias karena Pak Presiden itu sangat-sangatlah membuat banyak motivasi buat kita semua, dan juga senanglah ketemu,” kata Iffa, seperti dikutip, Rabu (18/12/2024).

Di momen yang sama Iffa bercerita bahwa ini merupakan momen kali pertama bertemu dengan sosok pemimpin negara. “Wah bangga banget, seneng. Terus ya pokoknya seneng deh, bangga pada diri sendiri saat ketemu Pak Prabowonya,” ungkapnya.

Senada dengan Iffa, Achmad mengungkapkan kekagumannya pertama kali melihat langsung sosok Prabowo dan berkesempatan berjabat tangan. “Senang karena [baru] seumur-umur hidup ketemu Presiden dan berjabat tangan. Kagum,” kata Achmad.

Soal ide menggunakan pakaian adat Sumbar adalah inisiatif anak-anak itu sendiri ketika diberitahu mendapatkan kesempatan untuk menyambut kedatangan Prabowo di Kairo.