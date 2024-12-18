Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Raih Predikat Informatif Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |11:32 WIB
Polri Raih Predikat Informatif Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024
Polri Raih Predikat Informatif Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Polri meraih peringkat dua kualifikasi Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024. Dalam kategori tersebut, hanya ada tiga Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mendapatkan penghargaan. 

Penghargaan itu diberikan kepada Polri dinilai dari pelaksanaan monitoring dan evaluasinya selama ini. Polri pun mendapat penilaian 96,46.

Penghargaan itu pun diterima Polri melalui Kadiv Humas Irjen Sandi Nugroho yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro menyampaikan, apresiasi kepada badan publik yang masuk kualifikasi terbaik informatif. Diketahui, secara keseluruhan terdapat 162 badan publik yang dinyatakan informatif. Angka tersebut naik dari tahun 2023.

”Saya menyampaikan apresiasi kepada badan publik yang telah berkomitmen dalam mewujudkan transparansi informasi. Semoga badan publik Informatif menjadi pemicu Badan Publik lainnya untuk memperbaiki pelayanan informasi kepada masyarakat," ujarnya dikutip Rabu (18/12/2024).

Sementara, Sandi mengungkapkan bahwa apa yang diraih dalam penghargaan dari KIP ini berkat kerja keras seluruh anggota Polri dalam mewujudkan komitmen profesional dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, Irjen. Pol. Sandi mewakili Bapak Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Polri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPI Informasi Publik Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190948//polri_antisipasi_cuaca_ekstrem-YrCT_large.jpg
Jelang Nataru, Polri Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Bencana Hidrometeorologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190920//operasi_lilin_nataru-Ibe3_large.jpg
Operasi Lilin Nataru Mulai Besok, 146.701 Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190906//astamaops_kapolri_komjen_pol_mohammad_fadil_imran-dOZX_large.jpg
Polri Gelar Operasi Lilin 2025, Pastikan Perayaan Nataru Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190684//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-48rm_large.jpg
Komisi Sebut Polri Bakal Putuskan Nasib Perpol 10/2025 Pekan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190683//tandon_untuk_korban_bencana_sumatera-zcuk_large.jpg
Warga Butuh Air Bersih, Polri Salurkan 627 Tandon ke Wilayah Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190656//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-9hjV_large.jpg
Komisi Reformasi Polri Laporkan Kinerja ke Prabowo dengan Metode Omnibus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement