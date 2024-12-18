Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Dipecat PDIP, NasDem Terbuka Anytime

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |12:33 WIB
Jokowi Dipecat PDIP, NasDem Terbuka <i>Anytime</i>
Jokowi dipecat PDIP, NasDem terbuka anytime (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan, partainya terbuka kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang baru dipecat sebagai kader oleh PDIP. Namun, ia menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan karir politiknya.

Ketua Komisi XIII DPR RI ini pun menilai, Jokowi paling mengetahui dinamika politik saat ini. Ia juga menilai, Jokowi paling mengetahui partai paling nyaman.

"Ya kita serahkan pada Pak Jokowi lah. Pak Jokowi lebih tahu bagaimana dinamika politik ini, mana yang paling nyaman untuk Pak Jokowi, monggo mawon Pak Jokowi, Nasdem terbuka, anytime," terang Willy kepada wartawan yang dikutip, Rabu (18/12/2024).

Willy mengatakan, Jokowi telag merasakan kenyamanan pimpinan partainya, Surya Paloh. Untuk itu, ia menyatakan, NasDem terbuka bagi Jokowi.

"Pak Jokowi kan sudah ngerasain bagaimana nyamannya pundak Pak Surya, jadi monggo mawon kita serahkan pada Pak Jokowi," tandasnya.

Sebelumnya, PDIP resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Bahkan, partai berlambang moncong banteng putih itu juga memecat anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobby Nasution.

 

Halaman:
1 2
      
