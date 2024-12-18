Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Pengawal Wapres Gibran Disebut Usir Jemaah Salat Jumat di Semarang, Begini Penjelasan Paspampres

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |20:56 WIB
Viral Pengawal Wapres Gibran Disebut Usir Jemaah Salat Jumat di Semarang, Begini Penjelasan Paspampres
Wakil Komandan Paspampres Brigjen Samson Sitohang. Foto: Okezone/Binti Mufarida.
A
A
A

JAKARTA - Viral video di media sosial yang menarasikan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mengusir jemaah agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melaksanakan Salat Jumat di saf depan.

Merespons hal ini, Wakil Komandan Paspampres Brigadir Jenderal (Brigjen) Samson Sitohang membantah adanya pengusiran jemaah. Dia mengatakan bahwa yang dilakukan oleh anggotanya hanya merapikan.

“Oh yang di Semarang. Kalau yang di Semarang jadi begini, sebenarnya itu tidak penggeseran, apalagi pengusiran apalagi pengusiran. Itu anggota saya hanya merapikan dan merapatkan saf sehingga lebih muat lagi personel yang lain,” kata Samson kepada awak media, Rabu (18/12/2024).

Samson kembali menegaskan bahwa tidak ada pengusiran kepada para jemaah yang akan melaksanakan Salat Jumat di salah satu Masjid di Semarang itu. Dari video yang ramai di sosial media, terlihat Paspampres yang berpakaian seragam coklat dengan celana hitam terlihat memberikan arahan kepada jemaah untuk bergeser dari tempatnya.

“Itu justru malah anggota saya sendiri, ini memang anggota kita yang duduk di situ untuk tempat lah, untuk penjabat yang lain. Nah, itu sama sekali tidak ada penggeseran, apalagi pengusiran tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Samson juga mengatakan bahwa video yang tengah viral tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dia menegaskan Paspampres punya Prosedur Tetap (Protap) dalam rangka pengamanan Presiden maupun Wapres.

“Itulah, itulah. Biasalah. Ini kan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu kalau saya bilang. Jadi, kita punya protap sendiri, apalagi Bapak Wapres itu selalu menekankan kepada kita untuk selalu humanis pada masyarakat, itu yang poin penting yang saya ingat, kemudian selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191748/gibran_bertolak_ke_jateng-yK93_large.jpg
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191369/gibran_kunjungi_pengungsi_di_tapanuli_utara-kbel_large.jpg
Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191199/gibran_tinjau_jembatan_gantung_sungai_gomo_di_nias-CJNk_large.jpg
Gibran Sebut Jembatan Gantung di Gomo Nias Kebutuhan Mendesak agar 4 Desa Tak Terisolasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191194/wapres_gibran_tinjau_desa_hilisebua_di_nias-2OwB_large.jpg
Tinjau Desa Hilisebua di Nias, Wapres Gibran Pastikan Akses Listrik Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189273/pemerintah-xQGv_large.jpg
Gibran Jenguk Korban Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 di RSUD Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187958/gibran_tinjau_lokasi_bencana_di_tapanuli_selatan-5AKE_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana di Tapanuli Selatan, Gibran Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement