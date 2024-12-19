Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo : 4 Ribu Anak Muda Mesir Belajar Pencak Silat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |07:08 WIB
Prabowo : 4 Ribu Anak Muda Mesir Belajar Pencak Silat
Presiden Prabowo Subianto Kunjungan Kerja ke Negara Mesir. Foto: Dok Biro Pers Setpres.
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti kerja sama budaya, termasuk promosi pencak silat yang semakin diminati oleh generasi muda Mesir. Ia mengungkapkan bahwa 4.000 lebih anak-anak muda Mesir belajar seni bela diri tersebut.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-sisi, di Istana Kepresidenan Al Ittihadiya, dalam kunjungan kenegaraannya ke Kairo, Mesir, pada Rabu, 18 Desember 2024. 

"Saya dapat laporan sudah sekitar 4 ribu lebih anak-anak muda Mesir yang belajar pencak silat," kata Prabowo dikutip, Kamis (19/12/2024). 

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif, kedua pemimpin juga fokus membahas peningkatan kerja sama di berbagai bidang. Salah satunya, Indonesia mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) untuk memperkuat hubungan perdagangan kedua negara.

Dalam isu kawasan, khususnya Palestina, kedua pemimpin sepakat untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Presiden Prabowo juga memuji peran strategis Mesir sebagai mediator perdamaian dan hub bantuan kemanusiaan ke Gaza.

"Kami akan bekerja sama bersama Mesir untuk mencari solusi perdamaian yang urgent bagi Palestina dan kawasan. Dan tentunya kami mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara," kata Prabowo.

Kedua negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tersebut juga menegaskan komitmen bersama untuk mempromosikan Islam moderat yang toleran dan inklusif. Hal tersebut penting sebagai upaya untuk melawan ekstremisme dan Islamofobia.

"Islam kita, persamaan kita adalah Islam yang moderat. Dan kita harus menjaga ini dan mempromosikan ini, supaya kita juga bisa melawan ekstremisme dan juga Islamofobia," kata Prabowo.

Sementara itu, Presiden El-Sisi menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-Mesir di berbagai bidang. Bahkan, pemerintah Mesir akan mendukung penuh pelajar Indonesia yang belajar di Mesir.

 

1 2
      
