Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, Menag: Kemenag Semakin Terbuka dan Informatif

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat mendaulat Kementerian Agama (Kemenag) sebagai Kementerian yang Informatif dengan nilai 94,52. Informatif merupakan kategori tertinggi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi.

Penghargaan ini diberikan Komisi Informasi Pusat (KIP) kepada Kementerian Agama pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta.

“Alhamdulillah, prestasi ini diraih oleh Kementerian Agama. Ini menjadi penghargaan dan kado akhir tahun bagi seluruh ASN Kemenag,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menerima penghargaan di bidang keterbukaan informasi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Jakarta, dikutip, Kamis (19/12/2024).

“Keterbukaan publik di Kementerian Agama harus terus ditingkatkan untuk kemajuan dan menjadikan Kementerian Agama lebih baik,” sambung Menag Nasaruddin, didampingi Kepala Biro Humas Data dan Informasi, Akhmad Fauzin.

Dia berharap predikat Kementerian Informatif kali kedua ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Bahkan prestasi ini harus menjadi cambuk bagi seluruh ASN Kemenag untuk terus dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat secara luas.

“Terima kasih kepada seluruh tim dan KIP yang telah memberikan penghargaan ini. Ini membuktikan bahwa Kementerian Agama semakin terbuka dan informatif dalam pengelolaan informasi publik,” terang Menag.

Ketua KIP, Donny Yoegiantoro menambahkan, bahwa ada beberapa kualifikasi yang dimonitoring dan dievaluasi oleh KIP, diantaranya; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Non Struktura, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kementerian.

“Ada 363 Kementerian/Lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi. Sebanyak 162 mendapat predikat informatif, 139 tidak informatif,” tandas Donny Yoegiantoro.