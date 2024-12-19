Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temui Mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, Prabowo Ceritakan Kepemimpinan Gus Dur

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |09:38 WIB
Temui Mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, Prabowo Ceritakan Kepemimpinan Gus Dur
Presiden Prabowo Subianto. Foto: BPMI Setpres.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Rabu, 18 Desember 2024. 

Acara yang digelar di Al-Azhar Convention Center ini berlangsung dalam suasana akrab dan penuh inspirasi. Dalam sambutannya dihadapan hampir 2000 mahasiswa yang hadir, Presiden menekankan pentingnya tekad, ketekunan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu demi kemajuan bangsa. 

Prabowo juga mendorong mahasiswa untuk mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh besar yang menjunjung nilai inklusivitas, persatuan, dan toleransi.

“Saya bersyukur, saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar, universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan saling mencari kesalahan tapi saling mencari titik titik temu,” kata Prabowo dikutip, Kamis (19/12/2024). 

Di samping itu, Presiden juga mengingatkan mahasiswa untuk terus menghormati keberagaman, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia mencontohkan kepemimpinan Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai tokoh muslim yang mampu merangkul semua kaum di Indonesia. 

“Gus Dur saya kenal dekat, pemimpin muslim, Ketua Umum NU, datang dari keluarga syekh besar kita, keluarga tebu ireng tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua, beliau menjadi tokoh muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh _inclusiveness,_ tokoh yang melindungi semua minoritas,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
