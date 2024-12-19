Detik-Detik Hendropriyono Selamat atas Insiden Robohnya Videotron, Lolos dari Maut

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono berhasil lolos dari maut, setelah dia nyaris tertimpa Videotron dalam sebuah acara di Cijantung, Jakarta.

Peristiwa itu pun dibagikan sang anak Diaz Hendropriyono yang merupakan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, melalui akun Instagramnya.

Berdasarkan video yang diunggah Diaz, terlihat Hendro tengah berpidato, namun secara tiba-tiba, videotron yang berada persis di belakang Hendro roboh.

Meskipun kaget, Hendro dengan sigap maju sedikit ketika videotron roboh dan menimpa dirinya. Sontak, dia pun langsung menghentikan pidatonya.

Diaz mengaku sangat bersyukur, karena sang ayah tidak mengalami luka serius akibat peristiwa tersebut, dan lolos dari maut.

"Bersyukur karena lolos dari maut," kata Diaz di akun Instagram @diaz.hendropriyono, dikutip Kamis (19/12/2024).