Mastel Peringati 31 Tahun, Ketum Sarwoto : Siap Jawab Tantangan Digital

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |10:44 WIB
Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno. Foto: Okezone/Raka Dwi.
JAKARTA - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyelenggarakan acara perayaan HUT ke-31 yang diadakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada hari ini, Rabu, 18 Desember 2024.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan bahwa pihaknya akan ikut serta menjawab tantangan-tantangan digitalisasi.

"Hari ini Mastel berulang tahun ke 31 pada kesempatan ini kita semua mendapatkan arahan-arahan tadi dari banyak terutama dari pemegang policy dan regulasi," kata Sarwoto dalam keterangannya dikutip, Kamis (19/12/2024). 

"Dimana dengan arahan tadi kita industri khususnya anggota Mastel yang berjumlah 30 asosiasi dan juga 112 perusahaan dan para pakar dan akademisi ini akan bersatu khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan kita baik dari segi infrastruktur digital," sambungnya.

Mastel, kata Sarwoto, juga ikut serta menjaga ruang-ruang digital dari efek negatif digitalisasi.

"Karena kita menyatukan satu visi yang sama dengan visi pemerintahan sekarang dimana sangat percaya bahwa digitalisasi menjadi suatu faktor penentu untuk target-target ekonomi maupun sosial kita," kata Sarwoto.

Sarwoto menjelaskan bahwa selama hampir tiga dekade, Mastel secara konsisten berperan aktif mendukung pembangunan ekosistem telematika Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
