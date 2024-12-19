Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Operasi Lilin 2024, Polri Siapkan Ambulans Udara Agar Libur Nataru Aman

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |11:22 WIB
Operasi Lilin 2024, Polri Siapkan Ambulans Udara Agar Libur Nataru Aman
Polri Siapkan Ambulans Udara Agar Libur Nataru Aman (Foto : Istimewa)
JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri menyediakan layanan ambulans udara selama Operasi Lilin 2024. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran perayaan Natal 2024 serta Tahun Baru 2025 (Nataru).

Sebanyak dua helikopter canggih yakni Dauphin AS 365 N3 dan Bolkow 105, yang dilengkapi dengan peralatan medis darurat telah disiapkan. Kedua helikopter itu dirancang untuk menangani evakuasi cepat korban kecelakaan lalu lintas atau situasi darurat lainnya, memberikan respons medis yang optimal dalam waktu singkat.

"Penyediaan ambulans udara ini merupakan bentuk pelayanan prima Polri dalam mendukung masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Kami memastikan korban dapat segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis yang optimal," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan resminya, Kamis (19/12/2024).

Brigjen Pol Trunoyudo mengatakan layanan ambulans udara diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan medis, terutama pada saat puncak perayaan Natal dan Tahun Baru. "Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman saat merayakan momen ini bersama keluarga. Kehadiran ambulans udara adalah salah satu bentuk komitmen Polri dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Operasi Lilin 2024 merupakan agenda tahunan Polri untuk menjaga ketertiban selama libur panjang Nataru. Dengan inovasi ini, diharapkan risiko fatalitas akibat kecelakaan atau situasi darurat lainnya dapat diminimalkan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, terutama saat melakukan perjalanan selama libur panjang ini. Polri siap memberikan layanan terbaik demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat," tutup Brigjen Pol Trunoyudo.

Sebagai bagian dari persiapan, Polri telah menetapkan daftar rumah sakit rujukan yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan luar Jabodetabek.

Rumah Sakit di Jabodetabek:

1. RSPAD Gatot Subroto

2. RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri

3. RSUD Cengkareng

4. RSUD Koja

 

